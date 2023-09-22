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НовостиВ мире22 сентября 2023 15:59

Армия Израиля заявила об ударе по Сектору Газа

Подробности пока не сообщаются
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Армия Израиля заявила об ударе по Сектору Газа

Армия Израиля заявила об ударе по Сектору Газа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа, сообщает пресс-служба армии страны.

«Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сказано в сообщении.

Напомним, в начале мая израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. По меньшей мере пять мирных жителей получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля армию Израиля поставили «под ружье», приказав готовиться к любым ответным мерам на ракетные и минометные обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана. В этот же день с территории Ливана по Израилю выпустили 34 ракеты, из которых 25 удалось перехватить системами противовоздушной обороны.