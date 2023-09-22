Армия Израиля заявила об ударе по Сектору Газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Израиля нанесли удары по сектору Газа, сообщает пресс-служба армии страны.

«Армия обороны Израиля наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», – сказано в сообщении.

Напомним, в начале мая израильские военные нанесли удары по целям на территории сектора Газа. По меньшей мере пять мирных жителей получили ранения.

Как писал сайт KP.RU, 6 апреля армию Израиля поставили «под ружье», приказав готовиться к любым ответным мерам на ракетные и минометные обстрелы своего приграничья, устроенные с территории Ливана. В этот же день с территории Ливана по Израилю выпустили 34 ракеты, из которых 25 удалось перехватить системами противовоздушной обороны.