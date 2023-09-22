Губернатор Развожаев опроверг удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ. Фото пресс-служба губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что никаких ударов со стороны ВСУ по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские паблики пытаются посеять панику среди местных жителей и никаких ударов по объектам на самом деле не было.

"Отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию и играют на вашем волнении, а также зарабатывают новых подписчиков", - сообщил Развожаев.

Ранее он также говорил о том, что ударная волна от украинской ракетной атаки по городу выбила стёкла в десяти жилых домах, расположенных в центре.