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НовостиПолитика22 сентября 2023 16:12

Губернатор Развожаев опроверг удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ

Губернатор Севастополя заявил, что украинские паблики пытаются посеять панику сообщениями "об ударах по ТЭС и ТЭЦ"
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Губернатор Развожаев опроверг удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ. Фото пресс-служба губернатора Севастополя

Губернатор Развожаев опроверг удары ВСУ по Севастопольской ТЭЦ. Фото пресс-служба губернатора Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что никаких ударов со стороны ВСУ по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские паблики пытаются посеять панику среди местных жителей и никаких ударов по объектам на самом деле не было.

"Отпишитесь от тех каналов, которые выдают дезинформацию и играют на вашем волнении, а также зарабатывают новых подписчиков", - сообщил Развожаев.

Ранее он также говорил о том, что ударная волна от украинской ракетной атаки по городу выбила стёкла в десяти жилых домах, расположенных в центре.