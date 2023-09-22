Во Франции скайдайвер лишился головы после столкновения с самолетом

Инцидент произошел во Франции Фото: EAST NEWS

Скайдайвер Николас Гали лишился головы после того, как столкнулся с самолетом, сообщают британские СМИ.

Как передает газета The Times, инцидент произошел во Франции. Гали прыгал без парашюта в специальном вингсьюте, позволяющим планировать в воздухе. Отмечается, что происшествие случилось еще в 2018 году, но подробности трагедии стали известны только сейчас, когда закончилось расследование.

Скайдайвер выпрыгнул из самолета первым, находясь на высоте 4,4 тысячи метров. Пилот воздушного судна догнал Гали через 20 секунд, задев его крылом и стойкой в районе шеи. Прыгавший вместе с ним партнер избежал столкновения. По словам пилота Алана Ц., он не имел права взлетать в воздух из-за медицинских ограничений.

Летчик объяснил, что быстро потерял скайдайверов из виду и подумал, что они находятся в другой стороне. Алан Ц. сообщил, что Гали отклонился от ожидаемого курса на север и не должен был двигаться параллельно с самолетом. Обвинение потребовало для пилота 12 месяцев условного срока, а также штраф для школы парашютистов Midi-Pyrenees в размере десяти тысяч евро.

Напомним, на севере Италии работник винодельни утонул в вине, пытаясь вытащить коллегу из цистерны с виноматериалами. Специалист по производству вина Марко Беттолини, вытащив напарника из резервуара, потерял сознание, упал и утонул в алкогольном напитке. Его коллегу удалось спасти – прибывшие на винодельню скорая помощь и спасательный вертолет доставили мужчину в больницу.