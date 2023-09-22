Мишустин заявил, что МРОТ в России превысит 19 200 рублей с 1 января 2024

Мишустин заявил, что МРОТ в России превыст 19 200 рублей с 1 января 2024 Фото: Даниил ОПАРИН

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января следующего года превысит 19 200 рубля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«По поручению президента ускоренно увеличим МРОТ. Со следующего года в общей сложности на 18,5%, что существенно опередит темпы инфляции. С 1 января 2024 года МРОТ превысит 19 200 рублей», – сказал глава кабинета министров.

Как отметил Мишустин, повышение МРОТ затронет более 4,5 миллиона россиян.

Как писал сайт KP.RU, в июне президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что с 1 января 2024 года проведем будет проведена индексация МРОТ на 18,5%.