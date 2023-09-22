МИД России призвал США ратифицировать договор о запрете ядерных испытаний Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона призывает Соединенные Штаты немедленно принять меры по ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ.

По его словам, США могли бы стать "локомотивом" в деле превращения договора в юридически обязывающий международно-правовой инструмент. МИД призывает руководство Штатов пересмотреть свои подходы и принять меры для ратификации ДВЗЯИ.

Вершинин добавил, что данное обращение адресовано остальным семи странам, от кого зависит вступление договора в силу. При этом, у Вашингтона нет права обсуждать приверженность России мораторию на ядерные испытания до ратификации бумаг.

Ранее представитель постпредства РФ Дмитрий Глухов заявил, что возобновление Россией проведения ядерных испытаний возможно только в ответ на возвращение к ним США.