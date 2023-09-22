Минобороны РФ сообщило о сдаче оружия вооруженными формированиями Карабаха Фото: REUTERS

Армянские вооруженные формирования в Нагорном Карабахе начали сдавать оружие и военную технику, сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными формированиями Карабаха начата сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. По состоянию на 22 сентября 2023 года сдано шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов», – говорится в сообщении на сайте российского военного ведомства.

Российские военные с момента заключения соглашения об окончании боевых действий зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, при этом пострадавших не было, отметили в министерстве

20 сентября Минобороны РФ сообщало, что Азербайджан и Нагорный Карабах при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении боевых действий.

На следующий день в Евлахе состоялась встреча делегаций Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. По итогам стороны договорились провести повторные переговоры.