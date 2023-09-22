Аналитик Юшков считает временным запрет на экспорт топлива из России Фото: Олег УКЛАДОВ

В России принято решение о запрете на экспорт топлива. Это поможет насытить внутренний рынок. Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин назвал эти ограничения бессрочными.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что подобное ограничение не скажется на стоимости топлива на внутреннем рынке.

Несмотря на то, что данное решение очень жесткое, а запрет на экспорт больше всего повлияет на поставщиков дизельного топлива.

А вот с бензином ситуация проще, так как он на экспорт почти не идет, а потребляется на внутреннем рынке.

- В годовом выражении около 15% мы только экспортируем бензина, который производим. А вот с дизелем ситуация сложнее, — отметил Юшков в беседе с телеканалом «360».

Так что запрет на экспорт дизеля быстро насытит внутренний рынок. Но цены в связи с этим не упадут. Компании будут попытаться компенсировать свои потери.

Ранее, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль спрогнозировала цену бензина на заправках осенью.Она составит не более 62,98 рублей за литр, а дизельного топлива — 64,61 рубля, пишет «Газете.Ru».