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НовостиВ мире22 сентября 2023 17:44

Прокуратура США предъявила обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Сенатор из США Роберт Менендес обвиняется в помощи правительству Египта
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Прокуратура США предъявила обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Прокуратура США предъявила обвинения в коррупции сенатору Менендесу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главе комитета по иностранным делам Сената Конгресса Соединенных Штатов Роберту Менендесу прокуратура предъявила обвинения в коррупции, сообщает газета The New York Times.

Кроме того, в обвинительном заключении ведомства говорится о том, что Менендес предоставил конфиденциальную информацию американского правительства и предпринял другие шаги для тайной помощи правительству Египта.

Услуги, которые предоставлял сенатор, могли касаться военной помощи, а также продаже вооружений.

Ранее американский суд приговорил экс-заместителя председателя правления "Новатэк" Марка Джитвэя к семи годам лишения свободы за реализацию схемы сокрытия доходов и подачу ложной информации в налоговое управление.