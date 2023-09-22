Психолог Миллер: субкультура фурри не оказывает негативного влияния на молодежь

Часто через субкультуры дети и подростки пытаются справиться с эмоциями, успокоить внутренние переживания Фото: Shutterstock

В Россию пришла новая молодежная субкультура фурри. Психолог-сексолог Александра Миллер заявила, что это увлечение вовсе не опасно.

А взрослым, которые критикуют это яркое увлечение, она советует относиться к жизни проще.

- Впустите легкость в свою жизнь и больше получайте от нее наслаждения, тогда будет меньше злобных комментаторов, - сказала психолог NEWS.ru.

Она отметила, что в ярком увлечении нет никакой опасности для подрастающего поколения.

Расценивать его стоит всего лишь как попытку повеселиться и разнообразить свой досуг. Молодежь самовыражается и пытается обратить на себя внимание.

Часто через субкультуры дети и подростки пытаются справиться с эмоциями, успокоить внутренние переживания.

Ранее, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что YouTube выставляет целый перечень правил для авторов контента, которые сам же и нарушает.

Он отметил, что сервис не удаляет противоправные публикации, а наоборот – способствует их распространению, пишет "Газета.Ru".