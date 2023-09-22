Депутат Кирьянов: Бюджет на 2024 год - это бюджет роста и развития

Депутат Кирьянов отметил, что проект бюджета 2024 года вселяет оптимизм Фото: Александр КОЦ

Правительство завершило подготовку проекта федерального бюджета на 2024 год. А также на плановый период 2025 и 2026 годов.

Главный финансовый документ на следующий год предполагает сохранение ежегодных темпов роста экономики выше 2%.

Таким образом, планируется, что поступления в бюджет составят 35 триллионов рублей, а общие расходы - 36,6 триллиона рублей.

Глава кабмина Михаил Мишустин отметил, что большое внимание уделено выполнению всех социальных обязательств и гарантий. Будут направлены на поддержку семей с детьми и повышение минимального уровня заработной платы.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов отметил, что Россия восстанавливается от давления и санкций и план бюджета доказывает, что "мы смотрим в будущее с оптимизмом".

- Ранее в своем выступлении перед депутатами нижней палаты парламента Мишустин сказал, что 2024 год — точка отчета новой экономики России. Наступает переломный момент, - говорит он Ридусу.

Цифры тоже подтверждают, если в начале 2023 года прогнозировался максимальный рост ВВП на уровне 1,5%, то теперь речь ведется о 2%.

- Приоритетом внутренней политики нашего государства являются меры социальной поддержки, - заключил депутат.