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НовостиОбщество22 сентября 2023 18:03

Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек

Среди заболевших сибирской язвой в Воронежской области есть ребенок
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек

Число заболевших сибирской язвой в Воронежской области выросло до 11 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области число заболевших сибирской язвой выросло до 11 человек. Среди инфицированных есть один ребенок, сообщает региональное правительство.

По официальным данным, в городской клинической больнице скорой медицинской помощи №8 на лечении находятся 10 пациентов. А на базе областной детской клинической больницы №2 лечится 15-летний ребенок, его заболевание протекает в средней степени тяжести, пдинамика положительная.

Между тем, 12 сентября количество госпитализированных жителей села Лебединка в Воронежской области выросло до девяти человек. Все они были определены в медучреждения с диагнозом сибирской язвы.