Умер Джорджо Наполитано, бывший президент Италии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет, сообщает агентство ANSA.

В последнее время состояние здоровье итальянского политика заметно ухудшилось. На протяжении нескольких месяцев он был в римской клинике.

В 2013 году Наполитано стал первым в истории страны переизбранным президентом, однако он ушел в отставку всего через два года - в 2015 году.

В сентябре также стало известно о смерти американской актрисы театра и кино Роуз Грегорио. Ее не стало в возрасте 88 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.