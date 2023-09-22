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НовостиОбщество22 сентября 2023 18:16

Умер Джорджо Наполитано, бывший президент Италии

Джорджо Наполитано умер в возрасте 98 лет
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Умер Джорджо Наполитано, бывший президент Италии

Умер Джорджо Наполитано, бывший президент Италии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер бывший президент Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет, сообщает агентство ANSA.

В последнее время состояние здоровье итальянского политика заметно ухудшилось. На протяжении нескольких месяцев он был в римской клинике.

В 2013 году Наполитано стал первым в истории страны переизбранным президентом, однако он ушел в отставку всего через два года - в 2015 году.

В сентябре также стало известно о смерти американской актрисы театра и кино Роуз Грегорио. Ее не стало в возрасте 88 лет, сообщило издание The Hollywood Reporter.