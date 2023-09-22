Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 сентября 2023 18:23

Нутрициолог рассказала о пользе персиков

Нутрициолог Тиханычева: персики помогут укрепить иммунитет
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Осень стоит есть больше овощей и фруктов

Осень стоит есть больше овощей и фруктов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осень — пора простуды и хандры, именно в это время года особенно важно наполнить организм полезными веществами. Один из фруктов, который будет полезен в это время года — персик, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева.

- В персиках содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, а это означает, что фрукт способствуют укреплению иммунитета, - пояснила специалист.

По ее словам, персики также богаты клетчаткой, что будет полезно для ЖКТ, а еще поддержат зрение и благоприятно повлияют на качество кожи.

Ранее KP.RU сообщил, что в сезон простудных заболеваний укрепить иммунитет поможет компот из ягод. Так, большое количество витамина С и антиоксидантов содержит смородина. Очень полезны черноплодная рябина, клюква и облепиха. Эти ягоды тоже содержат много витамина C и укрепят иммунитет во время простуды.

Варить ягоды желательно не очень долго — чтобы они не потеряли свои полезные свойства. Хранить готовый напиток лучше в холодильнике.