В Севастополе восстановили движение транспорта после атаки ВСУ Фото: Ольга ЖУКОВА

В центре Севастополя после ракетной атаки ВСУ восстановлено движение транспорта. Также возобновлена работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сейчас возобновляется транспортное движение по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте", - сообщили в дирекции.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что никаких ударов с украинской стороны по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было.