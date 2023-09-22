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НовостиОбщество22 сентября 2023 18:30

В Севастополе восстановили движение транспорта после атаки ВСУ

В Севастопольской бухте возобновлена работа морского пассажирского транспорта
Юлия ВАСИЛЬЕВА
В Севастополе восстановили движение транспорта после атаки ВСУ

В Севастополе восстановили движение транспорта после атаки ВСУ

Фото: Ольга ЖУКОВА

В центре Севастополя после ракетной атаки ВСУ восстановлено движение транспорта. Также возобновлена работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Сейчас возобновляется транспортное движение по центру города, а также работа морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте", - сообщили в дирекции.

Ранее губернатор региона Михаил Развожаев сообщил, что никаких ударов с украинской стороны по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС не было.