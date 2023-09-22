Автоэксперт Баканов: переобувать авто на зиму нужно при плюсовой температуре

За шины не по сезону водителей могут оштрафовать Фото: Ольга ЮШКОВА

Осенние холода уже начинают вступать в свои права в северных регионах, не за горами похолодание и в центральной России. Когда стоит переобувать автомобиль на зимнюю резину рассказал РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

- Менять резину стоит, когда среднесуточная температура будет ниже плюс 4 градусов, - рассказал Баканов.

Он уточнил, что даже при плюсовой температуре днем, ночью, вечером и утром уже могут ощущаться заморозки.

По данным телеканала «360», фрикционные шины, так называемые шины-липучки, разрешено использовать не только зимой, но и в любой другой сезон. По словам специалистов, штраф за использование летом шин-липучек не предусмотрен.

Ранее «Известия» сообщили о вступлении в силу поправок, которые предусматривают возможность запрета эксплуатации автомобилей с серьезными неисправностями. К ним относят неполадки тормозной системы, неработающие в темное время суток фары и стеклоочистители в дождь. Кроме того, инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за шины не по сезону.