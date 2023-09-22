Развожаев: Пожар в здании штаба Черноморского флота локализован после удара ВСУ Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о локализации пожара в штамбе флота. Сейчас ситуация находится под контролем.

По словам главы региона, на данный момент активно проходит проливка участков здания и разбор повреждённых конструкций.

В связи с этим возможны временные перекрытия движения транспорта от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева. Данные меры необходимы для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.

Ранее глава региона Михаил Развожаев сообщал, что ВСУ не ударяли по Севастопольской ТЭЦ и Балаклавской ТЭС.