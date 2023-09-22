Минпромторг: покупать алкоголь по водительским правам не запрещено

Алкоголь можно приобретать, предъявив водительские права, сообщает Минпромторг Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покупка алкоголя в России разрешена только при предъявлении удостоверения личности, нередко россияне предъявляют на кассе водительские права. Однако, после разъяснений Верховного суда РФ многие продавцы сочли, что для покупки необходим именно паспорт, в Минпромторге «Газете.ru» дали разъяснения на этот счет.

- Федеральный закон запрещает продажу спиртного несовершеннолетним. На основании утвержденного ранее перечня, водительское удостоверение является документом, позволяющим установить возраст покупателя, - отметили в ведомстве.

Таким образом, водителям все еще нет необходимости при посещении магазина предъявлять именно паспорт.

По данным «Известий», алкоголизм у подростков развивается быстрыми темпами и приводит к тяжелым соматическим и психическим расстройствам. Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы подростка. Воздействие алкоголя искажает у юношей и девушек представление о социальных нормах, которое со временем приводит их в неблагоприятную среду.

Ранее RT сообщил, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить правонарушения, связанные с противоправным потреблением алкоголя в транспорте, в отдельную административную статью правонарушения с последующим ужесточением штрафных санкций.