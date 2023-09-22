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НовостиОбщество22 сентября 2023 18:45

Минпромторг: покупать алкоголь по водительским правам не запрещено

Водительское удостоверение является документом, позволяющим установить возраст покупателя
Валентина БРЫКАЛИНА
Валентина БРЫКАЛИНА
Алкоголь можно приобретать, предъявив водительские права, сообщает Минпромторг

Алкоголь можно приобретать, предъявив водительские права, сообщает Минпромторг

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Покупка алкоголя в России разрешена только при предъявлении удостоверения личности, нередко россияне предъявляют на кассе водительские права. Однако, после разъяснений Верховного суда РФ многие продавцы сочли, что для покупки необходим именно паспорт, в Минпромторге «Газете.ru» дали разъяснения на этот счет.

- Федеральный закон запрещает продажу спиртного несовершеннолетним. На основании утвержденного ранее перечня, водительское удостоверение является документом, позволяющим установить возраст покупателя, - отметили в ведомстве.

Таким образом, водителям все еще нет необходимости при посещении магазина предъявлять именно паспорт.

По данным «Известий», алкоголизм у подростков развивается быстрыми темпами и приводит к тяжелым соматическим и психическим расстройствам. Вред алкоголя обусловлен его отравляющим влиянием на все жизненно важные органы подростка. Воздействие алкоголя искажает у юношей и девушек представление о социальных нормах, которое со временем приводит их в неблагоприятную среду.

Ранее RT сообщил, что депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выделить правонарушения, связанные с противоправным потреблением алкоголя в транспорте, в отдельную административную статью правонарушения с последующим ужесточением штрафных санкций.