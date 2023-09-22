Экс-разведчик Риттер: Зеленского хотят отстранить от власти из-за неудач ВСУ Фото: REUTERS

Будущее украинского президента Владимира Зеленского туманно из-за неудач Вооруженных сил Украины. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам Риттера, политическое будущее Зеленского находится под вопросом. Сейчас многих интересует, когда падет украинское правительство, отметил аналитик.

Кроме того, эксперт считает, что Зеленского скоро могут отстранить от власти, поскольку ВСУ под его командованием потеряли 400 тысяч бойцов и огромное количество вооружения Запада.

"Я думаю, что будущее для него очень мрачное", - заключил Риттер.

Между тем, журналист Стивен Коллинсон заявил, что Украина может лишиться помощи от США в случае победы Дональда Трампа на выборах президента , и украинский лидер Владимир Зеленский получил об этом представление.