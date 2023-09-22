Польский премьер Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег украинского президента Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес республики. Об этом сообщает телеканал TVP.

По словам Моравецкого, недавно Зеленский сильно оскорбил жителей Польши во время своего выступления в Генассамблее ООН.

"Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как недавно оскорбил в ходе своего выступления в ООН. Жители Польши никогда этого не позволят", - отметил Моравецкий во время встречи с избирателями.

Ранее журналистка Наталья Дроздяк говорила о том, что Украина может потерять Польшу как своего ключевого союзника в конфликте с Россией из-за скандала, связанного с запретом импорта украинского зерна.

Официальный представитель Кремля заявил, Москва прогнозирует нарастание трения между Киевом с Варшавой.