Польский премьер Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений Польши
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег украинского президента Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес республики. Об этом сообщает телеканал TVP.
По словам Моравецкого, недавно Зеленский сильно оскорбил жителей Польши во время своего выступления в Генассамблее ООН.
"Я хочу сказать Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как недавно оскорбил в ходе своего выступления в ООН. Жители Польши никогда этого не позволят", - отметил Моравецкий во время встречи с избирателями.
Ранее журналистка Наталья Дроздяк говорила о том, что Украина может потерять Польшу как своего ключевого союзника в конфликте с Россией из-за скандала, связанного с запретом импорта украинского зерна.
Официальный представитель Кремля заявил, Москва прогнозирует нарастание трения между Киевом с Варшавой.