Эпидемиолог Покровский: пневмония и лихорадка могут быть симптомами чумы

Современные препараты способны быстро и эффективно справиться с чумой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чума, ранее зарегистрированная в Китае и Монголии, может протекать в трех формах, ее главные симптомы рассказал корреспонденту Lenta.ru эпидемиолог, академик Российской академии наук Вадим Покровский.

- В случае чумы у заболевшего наблюдается интоксикация, повышается температура тела. В случае легочной формы - развивается тяжелая пневмония, появляется кашель, - рассказал академик.

По словам ученого, в настоящий момент почти невозможно представить массовое заражение чумой. Кроме того, сегодня она легко лечится с помощью современных антибиотиков.

Ранее RT со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщил, что риски распространения чумы на территории России на данный момент отсутствуют, также принимаются все необходимые меры по недопущению распространения этой болезни. При этом, риск завоза чумы из Китая в Россию минимален.

По данным KP.RU, в осенне-зимний период особенно важно укрепить иммунитет, негативно на него влияют плохая экология, несбалансированное питание, стресс и постоянные переутомления. Также на состояние человека негативно влияют вредные привычки.