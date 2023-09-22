Умерла Алагез Салахова, актриса и вторая жена Константина Райкина

Салахова была второй женой артиста и режиссера Константина Райкина

19 сентября умерла актриса СССР и Азербайджана Алагез Салахова. Женщине было 70 лет. Об смерти артистки сообщили азербайджанские СМИ в пятницу, 22 сентября.

Салахова была второй женой артиста и режиссера Константина Райкина. Ее кинодебют состоялся в 1978 году в фильме "Юбилей Данте".

Церемония прощания прошла в мечети Тезепир, в ней приняли участие родные и близкие актрисы. После этого Салахова похоронили на Ясамальском кладбище в Баку. Ранее сын женщины сообщал, что в течении полугода она проходила лечение в различных клиниках Азербайджана и в других странах.

Кроме того, 22 сентября 2023 года стало известно о смерти бывшего президента Италии Джорджо Наполитано. Ему было 98 лет, сообщило агентство ANSA.