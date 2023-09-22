Терапевт рассказал, почему осенью повышается риск инсульта

Врачи напоминают: чем раньше обратиться за помощью, тем эффективнее получится справиться с болезнью Фото: Иван МАКЕЕВ

Осенью, в сезон простуд и хандры, повышается также риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Алексей Жито.

- Осенью происходит смена погоды, что остро ощущают метеозависимые люди. У многих повышается или резко снижается давление, что угрожает инфарктом или инсультом, - отметил терапевт.

По его словам, также стоит обратить внимание на состояние ЖКТ — в дождливое время года нередко дают о себе знать гастриты и язва желудка - все из-за изменений образа питания, когда с сезонных овощей и фруктов многие начинают употреблять больше углеводов и белка.

Ранее KP.RU сообщил, что инсульт и инфаркт – лидирующие причины инвалидности и смертности среди взрослых людей во всем мире. Например, в России утрата трудоспособности чаще всего происходит из-за инсульта, а среди причин смерти это заболевание занимает второе место, уступая только ишемической болезни сердца.

Очень важно распознать заболевание как можно раньше - медики называют период до 6 часов от начала развития заболевания, во время которого лечение будет особенно эффективным.