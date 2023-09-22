Диетолог рассказала о природном антибиотике, доступном всем

Природные лекарства можно найти не только в аптечке, но и на полке холодильника, рассказала диетолог Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Симптомы простуды и гриппа помогут устранить не только аптечные препараты, в поддержку к назначениям врача можно использовать также природные антибиотики. Таким, например, является малиновое варенье, сообщила NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк.

- В малиновом варенье содержится ацетилсалициловая кислота, укрепляющая иммунитет и легко устраняющая симптомы даже гриппа, - отметила специалист.

Диетолог пояснила, что в ароматной ягоде также присутствуют натуральные пектины — эти вещества помогают выведению токсинов и патогенов из организма.

Ранее KP.RU сообщил, что необходимо соблюдать суточную норму употребления варенья из малины. Если организм реагирует нормально, взрослым можно есть до 400 граммов в сутки, детям — до 200 граммов.

При этом, обязательно необходимо учитывать противопоказания, так как ягоды относятся к числу аллергенных продуктов. При злоупотреблении малиной могут развиться проблемы со здоровьем в виде камней в почках, мочевом и желчном пузыре.