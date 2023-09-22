В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошла серия взрывов Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги прогремела серия взрывов, об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», - говорится в сообщении издания.

По данным онлайн сервиса украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 21 сентября и рано утром в ряде городов Украины прозвучали взрывы, сообщали украинские СМИ.

Отмечались взрывы в Харькове, Ивано-Франковске, Ровно, Хмельницком. Также сообщается, что взрывы были слышны в Львовской и Киевской областях.

18 сентября в Харьковской области и в Хмельницкой областях Украины произошли взрывы. Подробности произошедшего не приводились.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.