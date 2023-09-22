Синоптик Цыганков: температура в Москве соответствует концу июля

Москвичам советуют успеть насладиться неожиданным летам в сентябре Фото: Андрей АБРАМОВ

Теплая погода сохраняется в столице России, несмотря на наступление календарной осени. Так, на данный момент, столбик термометра поднялся до июльских значений, рассказал RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

- Сейчас среднесуточная температура соответствует концу июля — началу августа. В выходные и на следующей неделе также ожидается, что воздух прогреется выше сентябрьской нормы, - сообщил синоптик.

По его словам, в субботу и воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 25 градусов, Небольшой дождь ожидается в столице в ночь на понедельник, но, в целом, ситуацию это не ухудшит: до конца недели дневные температуры сохранятся на уровне плюс 20 градусов.

Ранее KP.RU сообщил, что осень-2023 порадует долгим бабьим летом жителей многих регионов России. Мало того, оно придёт дважды - в сентябре и октябре! Сентябрь в столице и соседних регионах будет тёплым и сухим, считают в центре «Фобос». Дождей выпадет на 40% меньше, чем обычно. А средняя температура месяца окажется на 2 - 3 градуса выше климатической нормы.