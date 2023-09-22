Минобороны РФ зафиксировало два нарушения режима прекращения огня в Карабахе Фото: REUTERS

Минобороны РФ в бюллетене сообщило, что в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

«С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе», - говорится в документе.

В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

В сообщении подчеркнули, что командование российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводит разбирательство по данным фактам.

Как писал сайт KP.RU, премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку из-за ситуации с Нагорным Карабахом.

По данным издания «Грапарак», когда тысячи граждан Армении протестовали против сдачи Нагорного Карабаха на площади Республики и требовали отставки Пашиняна, премьер провел совещание со своей командой и «сообщил, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой».

21 сентября в расположение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе было доставлено более 5 тысяч человек. Минобороны РФ отметило, что все обеспечены горячим питанием, многие получили медицинскую помощь.