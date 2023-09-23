В Петербурге пропал без вести 40-летний режиссер БДТ Александр Никаноров Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт - Петербурге волонтеры «ЛизыАлерт» подключились к поискам без вести пропавшего-летнего театрального режиссера БДТ имени Товстоногова Александр Никанорова, об этом сообщил сайт SPB.KP.RU.

По данным сайта, 21 сентября Александр Никаноров выехал из дома на синем велосипеде. Когда мужчина перестал выходить на связь, встревоженные близкие решили его проведать, но дома его не оказалось.

Отмечается, что уже больше суток местонахождение Никанорова неизвестно.

Как писал сайт KP.RU, 22 сентября Минобороны РФ заявило, что один военный пропал без вести в Севастополе после атаки ракет ВСУ на город.

Напомним, в пятницу, 22 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Глава Севастополя призвал жителей города не подходить к обломкам ракет, сохранять спокойствие и не выкладывать в публичный доступ фотографии и видео.