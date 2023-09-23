Помощник министра опроверг данные об отказе Египта от закупок российской пшеницы Фото: REUTERS

Сообщения, что Египет отказался от закупок российской пшеницы, не соответствуют действительности, об этом заявил первый помощник министра снабжения страны Ибрагим Ашмави в интервью телеканалу RT Arabic.

«Сообщение совершенно не соответствует действительности», - сказал Ашмави.

По словам помощника министра, торговые отношения между Египтом и Россией «идут гладко».

Как писал сайт KP.RU, 21 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, заявило, что власти Египта отказались от идеи закупки пшеницы у России и приобретут ее у Франции и Болгарии.

Издание сообщало, что египетские власти рассчитывали купить российскую пшеницу по 270 долларов за тонну с учетом фрахта, однако минимальный уровень цен, неофициально установленный РФ, оказался выше. Предложенная Францией и Болгарией цена оказалась ниже.

Напомним, 9 августа стало известно, что министерство снабжения и внутренней торговли Египта заключило договор о закупке 235 тысяч тонн пшеницы из России.