Депутат Завальный: Удерживать низкие цены на бензин в России невозможно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Субсидировать внутренний рынок за счет внешнего, удерживая цены на топливо в России на низком уровне, не получится, об этом заявил глава думского комитета по энергетике Павел Завальный.

«Невозможно субсидировать внутренний рынок за счет экспорта при нынешних параметрах демпфера и таможенных пошлин - экономика станет отрицательной», - сообщил Завальный журналистам.

По его словам, запрет экспорта нефтепродуктов с 21 сентября не может быть долгим, «иначе можем загнать переработку в убытки и остановятся НПЗ».

Депутат отметил, что необходимо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, предлагая нашим потребителям наиболее низкие цены, но при этом сохранить рыночное ценообразование.

Как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничение экспорта бензина и дизеля из России своевременной мерой, отметив, что данное решение будет действовать для стабилизации на топливном рынке.

Напомним, согласно постановления правительства РФ с 21 сентября введены временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива из России.

Постановление не распространяется на товары, экспортируемые в страны Евразийского экономического союза, на товары, вывозимые в рамках гуманитарной помощи и товары, которые вывозятся в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских войск за рубежом.