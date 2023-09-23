Сийярто: Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок российской нефти и газа Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров гарантировал Венгрии продолжение поставок российской нефти и газа, об этом в интервью ТАСС сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Сейчас я снова получил гарантии, подтверждение гарантий от министра Лаврова о том, что поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов», - сказал Сийярто.

Как писал сайт KP.RU, 4 мая 2022 года глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не может поддержать эмбарго ЕС на импорт нефти из России. Он допустил, что предложенные ЕС условия эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации могут разрушить экономику Венгрии.

Будапешт считает, что эмбарго не должно распространяться на нефть, которая поступает из РФ в Европу по трубопроводам.

В июле 2022 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия незамедлительно рассмотрит просьбу Будапешта о дополнительных поставках газа в Венгрию.

Министр отметил, что выполнение Россией долгосрочных контрактов по поставкам газа в Венгрию отвечает интересам обеих сторон.