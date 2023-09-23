Sky News: ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для удара по Севастополю Фото: Анастасия ЖУКОВА

ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow для удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник в украинской армии.

«Ракеты Storm Shadow были использованы Украиной для атаки на штаб Черноморского флота», - заявил телеканал.

Как писал сайт KP.RU, днем 22 сентября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в городе.

Он призвал жителей Севастополя не подходить к обломкам ракет, сохранять спокойствие и не выкладывать в публичный доступ фотографии и видео.

Позже Развожаев сообщил о локализации пожара в штабе флота, ситуация находится под контролем.

По его словам, активно проходит проливка участков здания и разбор повреждённых конструкций.

Он отметил, что в связи с этим возможны временные перекрытия движения транспорта от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева. Данные меры были необходимы для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.