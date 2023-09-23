Ветеран ВС США Дрейвен: Провал Зеленского в ООН ведет к завершению конфликта Фото: REUTERS

Провал визита президента Зеленского в США может говорить о скором завершении кризиса, об этом заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в соцсети X.

«Холодный прием Зеленского в Вашингтоне и в ООН… и рост числа презирающих его жителей западных стран создают впечатление, что конфликт почти закончился», — пояснил ветеран.

Он объяснил, что возможно, такое впечатление связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они «попросту не могут продолжать хотя бы создавать видимость действий».

Как писал сайт KP.RU, ранее Ноктис Дрейвен раскритиковал требования Зеленского, выдвинутые российскому президенту Владимиру Путину, о «передаче Крыма без боя».

Он заявил, что не понимает бредней этого человека. По его словам, у Киева даже нет возможности защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию.

Напомним, 4 июля американский ветеран Дрейвен подчеркнул, что Зеленский покушается на День независимости США и использует его, чтобы опять выпрашивать помощи.