Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией против новой власти Фото: REUTERS

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил в эфире телеканала RTN, что генсек ООН Антониу Гутерреш совместно с властями Франции препятствовали участию представителей Нигера в Генассамблее ООН.

«Генеральный секретарь ООН при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сообщил Абдраман

Военные, находящиеся у власти в Нигере, решительно осуждают решение генсека ООН и называют это вмешательством во внутренние дела государства.

Как писал сайт KP.RU, 27 июля группа военнослужащих Нигера выступила с видеообращением по национальному телевидению, заявив, что свергла президента страны Мохамеда Базума. Отмечалось, что стоящий во главе заговора полковник-майор Амаду Абдраман заявил, что «силы обороны и безопасности решили положить режиму, с которым мы были знакомы».

Нигер считался одним из последних оплотов западного влияния на континенте, особенно из-за стратегических запасов урана, который является ключевым ресурсом для атомной энергетики Франции. До 40% урана, потребляемого французами, поставляется именно из Нигера. Более того, именно в Нигер передислоцировались французские войска после своего ухода из Мали.