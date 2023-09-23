Женщины-фармацевты массово увольняются и едут с Украины, избегая воинского учета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Женщины-фармацевты массово увольняются и уезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, об этом сообщила украинскому изданию «Страна.ua» глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова.

По словам Прудниковой, за последние две недели на Украине спешно уволились тысячи фармацевтов.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы», — сообщила она.

Глава ассоциации отметила, что особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины.

Как писал сайт KP.RU, в ближайшие три недели на Украине может произойти мощнейшее бегство на Запад из страны. При этом, драпать будут уже не мужики, а женщины.

Власти приняли решение о том, что все женщины, представляющие, как минимум, профессии, связанные с медициной и фармацевтикой, должны будут встать с 1 октября на воинский учет в Территориальных центрах комплектования (военкоматах. - прим.) И им, естественно, будет запрещен выезд за границы Украины с этой даты, разве что, по особым разрешениям военкомов.