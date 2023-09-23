Конгрессмен Уотц заявил, что эра карт-бланшей для Украины закончилась Фото: REUTERS

Эра карт-бланшей для Украины от США закончилась, заявил конгрессмен-республиканец от Флориды Майкл Уолтц.

Уотц, ранее поддерживавший военные транши Киеву, отметил, что Байден «облажался» в своей украинской стратегии, «загнав» Вашингтон в тупиковое положение.

По его словам, если не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, он не сможет больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи.

Добровольно сдавшийся в плен офицер ВСУ передал российским военным сведения о корректировщиках в ДНР, а также предоставил информацию о личностях и телефоны командования 10-го армейского корпуса ВСУ на Южном направлении, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Женщины-фармацевты массово увольняются и уезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, сообщила глава украинской ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова. По ее словам, за последние две недели на Украине спешно уволились тысячи фармацевтов.

Белый дом потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева, сообщило агентство Bloomberg.

Провал визита президента Зеленского в США может говорить о скором завершении кризиса, заявил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

Он объяснил, что возможно, такое впечатление связано с тем, что ВСУ потерпели настолько сокрушительное поражение, что они «попросту не могут продолжать хотя бы создавать видимость действий».