Спикер Госсовета Крыма Константинов: процесс распада Украины не завершен

Фото: Пресс-служба Госсовета Крыма

Процесс распада Украины еще не завершен. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов в ответ на слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года.

"Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Оно и понятно: в "95-м квартале" этому не учили... Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим", - сказал Константинов, слова которого приводит РИА Новости.

По словам крымского парламентария, раздел Украины - процесс не одного дня, однако он произойдет однозначно. Именно киевский режим сам к этому и подвел.

"Новый формат еще не сформировался, и от Украины он не зависит. Поведение Польши в этом плане тоже очень показательно. Гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку", - заключил Константинов.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов также отреагировал на слова Зеленского с трибуны заседания Совбеза ООН, предложив Украине вернуться к границам 1991 года в качестве нового округа РФ.