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НовостиПолитика23 сентября 2023 5:19

Лавров передал генсеку ООН Гутеррешу видеообращение от девочки из Луганска

Видео было передано в ходе встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Дарья ЧИПУРНАЯ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш

Фото: Телеграм-канал МИД России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска.

В ролике девочка обращается к членам Совбеза ООН и просит их остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, обстрел мирных городов, а также прекратить обстрелы школ и поставки западного оружия ВСУ.

Видео было передано Лавровым Гутеррешу в ходе их встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает российское дипведомство.

Напомним, что Лавров и Гутерреш на встрече 22 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили вопросы украинского конфликта. Глава российского МИД призвал коллегу не допускать втягивание представителей структур ООН в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реформ ООН, а также различные аспекты сотрудничества России с организацией.