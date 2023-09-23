Лавров передал генсеку ООН Гутеррешу видеообращение от девочки из Луганска

Глава МИД РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерреш
Фото: Телеграм-канал МИД России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу видеообращение школьницы Фаины Савенковой из Луганска.
В ролике девочка обращается к членам Совбеза ООН и просит их остановить убийства киевским режимом детей в Донбассе, обстрел мирных городов, а также прекратить обстрелы школ и поставки западного оружия ВСУ.
Видео было передано Лавровым Гутеррешу в ходе их встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщает российское дипведомство.
Напомним, что Лавров и Гутерреш на встрече 22 сентября на полях Генассамблеи ООН обсудили вопросы украинского конфликта. Глава российского МИД призвал коллегу не допускать втягивание представителей структур ООН в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса.
Кроме того, стороны обсудили вопросы реформ ООН, а также различные аспекты сотрудничества России с организацией.