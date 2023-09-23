В Петербурге завершился международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023

В Петербурге завершился XXIII Форум по коммуникациям «Baltic Weekend 2023»

XXIII Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend 2023, который проходил 21-22 сентября в Гранд Отеле Европа в Санкт-Петербурге, завершил свою работу.

Участие в форуме принимали представители топ-менеджмента крупных компаний, директора и руководители PR-департаментов, а также представители госвласти и СМИ. Всего в форуме были задействованы 450 человек. На конкурс лучших PR-практик PROBA Awards 2023 было подано 235 заявок, из числа которых жюри выбрали 17 лучших.

Одной из важных тем форума стал вопрос репутации и продвижения интересов России за рубежом. Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев заявил, что в Китае, восточной Азии и Латинской Америке существует множество свободных площадок для пиара РФ. "Поэтому для нас всех будет много работы на этом рынке", - отметил он.

На пленарной сессии также обсуждались вопросы рейтинга коммуникационных компаний. Гендиректор PR News Лилия Глазова выявила ключевую проблему российского пиара - страх "заявить о себе". По ее словам, Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) изменила ситуацию на рынке, показав, что нужно всегда подчеркивать свое авторство проектов.

Кроме того, на форуме в Санкт-Петербурге были организованы дискуссионные площадки, где желающие могли обсудить со спикерами волнующие темы. Так, к примеру, при поддержке компании Росатом за круглым столом обсуждались вопросы квантовых технологий и искусственного интеллекта. Были также затронуты темы в IT-сфере и вопросы по связям с общественностью.

Всю актуальную информацию по форуму Baltic Weekend 2023 в Санкт-Петербурге можно узнать на сайте мероприятия по ссылке.