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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 6:10

Губернатор Развожаев: в Севастополе сработали системы ПВО

Ракетные обломки упали возле причала в районе Сухарной балки
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Севастополе сработала система ПВО

В Севастополе сработала система ПВО

Фото: Минобороны РФ

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 23 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО", - написал губернатор, добавив, что обломки ракеты упали в районе причала у Сухарной балки.

Развожаев также сообщил, что на место выехали все необходимые спецслужбы.

Напомним, днем ранее, 22 сентября, система ПВО также сработала в Севастополе. По данным Министерства обороны РФ, при отражении атаки на Севастополь были сбиты пять украинских ракет. Повреждение получило историческое здание Черноморского флота РФ. Один военнослужащий пропал без вести. Находившееся неподалеку от инцидента гражданское население не пострадало.

KP.RU также писал, что утром 22 сентября у западного побережья Крыма российская ПВО сбила два украинских беспилотника и одну управляемую ракету.