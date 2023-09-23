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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 6:36

Движение морского транспорта приостановлено в Севастопольской бухте

Об этом сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

В Севастополе приостановлено движение морского транспорта

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Морской пассажирский транспорт приостановил свое движение в Севастопольской бухте утром в субботу, 23 сентября. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. По предварительной информации, обломки вражеской ракеты упали в районе причала у Сухарной балки.