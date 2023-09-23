В Днепропетровске и под Харьковом повреждены объекты критической инфраструктуры Фото: REUTERS

В Днепропетровске объект критической инфраструктуры получил повреждения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

По его словам, в результате многочисленных взрывов повреждены газопровод и несколько хозяйственных построек в Марганце в Никольском районе Днепропетровской области Украины.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов также сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в регионе. По его данным, речь идет о селе Гурьев Казачок Богодуховского района.

Ранее KP.RU рассказал, что ночью 23 августа в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Издание "Зеркало недели" сообщило о не менее четырех взрывах.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят удары по критически важной украинской инфраструктуре с 10 октября прошлого года после того, как была выявлена причастность спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.