Власти Севастополя предупредили об опасности ракетного удара в регионе

ФОТО: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Власти Севастополя утром в субботу, 23 сентября, объявили об опасности ракетного удара в регионе. Об этом сообщил севастопольский губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. Укройтесь в комнате с несущими стенами, сев на пол у несущей стены на значительном удалении от окна", - написал Развожаев, также оставив рекомендации для тех, кто находится в автомобиле, общественном транспорте или же на улице.

Накануне Развожаев сообщил, что в регионе, согласно предварительным данным, сработала система ПВО. В результате в районе причала у Сухарной балки упали ракетные обломки. Также в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.