Экс-агент ЦРУ Макговерн заявил, что танки Abrams на Украине будут уничтожены Фото: REUTERS

Танки Abrams, которые Соединенные Штаты передали Украине, будут уничтожены, считает бывший агент Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн.

«Запомните мои слова: они сгорят. Как говорил Путин, они будут уничтожены», – заявил он в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По мнению Макговерна, танки Abrams, которые сейчас находятся в Польше, не лучше уже уничтоженных в боях британских танков Challenger и германских Leopard.

Напомним, президент США Джо Байден во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что первый американский танк Abrams будет передан Киеву на следующей неделе.

Между тем старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен высказал мнение, что президент Украины может лишиться поддержки Соединенных Штатов и впоследствии отправиться в отставку в связи с отсутствием успехов ВСУ на поле боя.