Губернатор Развожаев объявил об отбое ракетной опасности в Севастополе

В Севастополе отбой ракетной опасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Севастополе объявлен отбой ракетной и воздушной опасности утром в субботу, 23 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Отбой ракетной опасности!", - говорится в сообщении Развожаева.

Напомним, что предупреждение о ракетной опасности в Севастополе было опубликовано на странице губернатора в 9:37 по московскому времени. После в 10:02 по мск отбой был отменен, но спустя пять минут жителей Севастополя вновь предупредили об угрозе атак с неба. В 10:21 по московскому времени Развожаев повторно объявил об окончании ракетной опасности.

Накануне губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в регионе. Известно, что районе причала у Сухарной балки упали обломки вражеской ракеты. Кроме того, в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.