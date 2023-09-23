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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 7:28

Губернатор Развожаев объявил об отбое ракетной опасности в Севастополе

В Севастополе объявлен отбой ракетной и воздушной опасности
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Севастополе отбой ракетной опасности

В Севастополе отбой ракетной опасности

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Севастополе объявлен отбой ракетной и воздушной опасности утром в субботу, 23 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Отбой ракетной опасности!", - говорится в сообщении Развожаева.

Напомним, что предупреждение о ракетной опасности в Севастополе было опубликовано на странице губернатора в 9:37 по московскому времени. После в 10:02 по мск отбой был отменен, но спустя пять минут жителей Севастополя вновь предупредили об угрозе атак с неба. В 10:21 по московскому времени Развожаев повторно объявил об окончании ракетной опасности.

Накануне губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в регионе. Известно, что районе причала у Сухарной балки упали обломки вражеской ракеты. Кроме того, в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта.