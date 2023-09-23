Анна Попова: ВСУ подорвали Каховскую ГЭС ради угрозы биологической безопасности

Анна Попова: заявила, что ВСУ подорвали Каховскую ГЭС для создания угрозы биологической безопасности Фото: Иван Макеев

Вооруженные силы Украины подорвали Каховскую гидроэлектростанцию с целью создания угрозы биологический безопасности, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Произошедшее на Каховской ГЭС было направлено на формирование угрозы биологической безопасности», – заявила она в беседе с РИА Новости.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора продолжают контроль над обстановкой на территории Каховской ГЭС, отметила Попова. По ее словам, в Херсонской области работает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады.

Напомним, 6 июня ночью ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, в результате ее частичного разрушения началось подтопление городов и поселков на левобережье Днепра. Президент России Владимир Путин назвал подрыв плотины «варварской акцией» Киева, совершенной с подачи Запада и приведшей к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.