Экс-разведчик Риттер: генералы ВСУ могут попытаться сместить Зеленского

В США считают, что ВСУ могут сместить неугодного им Зеленского Фото: REUTERS

Офицеры и генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) разочарованы во Владимире Зеленском и могут попытаться сместить украинского президента. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в подкасте Ask the Inspector.

По словам Риттера, офицеры, генералы и полковники среднего звена ВСУ могли бы начать государственный переворот.

"И сместить человека, которого они считают угрозой номер один для их национальной безопасности. И это - Владимир Зеленский", - считает американский эксперт.

Основной причиной разочарования военных ВСУ в Зеленском являются невосполнимые потери в рядах украинской армии. При этом, по мнению Риттера, если военные не осуществят переворот, то его организаторами станут приближенные Зеленского, которые также не видят в нем пользы.

Ранее KP.RU рассказал, что очередная поездка Зеленского в США обернулась провалом для украинского лидера из-за нежелания большинства американских политиков и конгрессменов выделять из бюджета десятки миллиардов долларов на финансирование киевского режима.