Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Маск отключал Starlink над Крымом

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск отключал системы спутниковой связи Starlink над Крымом, заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

«Это правда, что он отключал свою продукцию и услуги над Крымом раньше. Это отключение длилось месяц», – сказал руководитель ГУР Украины интервью медиакомпании Drive.

По словам Буданова, Киев «очень широко использует» продукцию и услуги Starlink, поэтому без них Украину ждала бы катастрофа.

Напомним, Маск ранее объяснил отказ активизировать спутниковую сеть Starlink вблизи Крыма действиями антироссийских санкций США. По его словам, для запуска спутника над Крымом нужно получить разрешение со стороны американского правительства, которого на момент обращения Украины не было. Он отметил, что сделал бы это при получении директивы от президента США Джо Байдена.