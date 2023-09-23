Украинский президент Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в США Фото: REUTERS

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США завершился провалом из-за потери Украиной необходимых Вашингтону регионов. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Стивена Гарднера на YouTube.

По словам эксперта, встречи Зеленского с американским президентом Джозефом Байденом не были продуктивными из-за того, что инвестиционные возможности Киева не перспективны.

"Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать", - сказал Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Вашингтон хотел получить доступ к богатым природными ресурсами регионам до того, как Россия освободила эти территории от неонацистов. В результате в Белом доме потеряли интерес к Киеву. Именно поэтому Зеленский вел себя странно на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - он был недоволен, что западные кураторы не обещали ему больше оружия и денег.

Напомним, в период с 23 по 27 сентября 2022 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на референдуме о самоопределении единодушно отдали свой голос за вхождение в состав РФ. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о вхождении новых субъектов 5 октября того же года. О том, что жители Донбасса говорили о воссоединении с Россией можно почитать в материале KP.RU.