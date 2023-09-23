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НовостиПолитика23 сентября 2023 8:39

Путин выразил признательность ученым за сохранение особей амурского тигра в РФ

Амурские тигры являются уникальным природным богатством России, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин выразил признательность ученым за сохранение особей амурского тигра в РФ

Путин выразил признательность ученым за сохранение особей амурского тигра в РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поблагодарил ученых за создание условий, обеспечивающих сохранение жизней амурских тигров. Он направил телеграмму организаторам, участникам и гостям мероприятий, посвященных Дню тигра.

«Этот праздник всегда проходит на высоком организационном, творческом уровне, вовлекает в свою орбиту людей разных профессий и возрастов, тех, кто по долгу службы и по призванию содействует сохранению нашего уникального природного богатства, кого искренне волнует судьба «хозяина амурской тайги», – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, такие масштабные и востребованные проекты обладают огромным просветительским и консолидирующим потенциалом.

Как писал сайт KP.RU, десять лет назад Путин объявил создании центра «Амурский тигр». Его смогли открыть представители Русского географического общества. Задача центра – сохранить отдельные редкие виды, но поскольку тигры живут в определенной экосреде, то все меры для сохранения полосатых хищников благотворно влияют на ситуацию комплексно.