Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Владимир Сальдо избран депутатами Херсонской областной Думы главой региона и принес присягу на верность Конституции России и народу Херсонской области. Об этом сообщил сам Сальдо в своем Telegram-канале.

«Сегодня был избран депутатами Херсонской областной Думы губернатором Херсонской области. Принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и народу Херсонской области и вступил в должность», – написал глава Херсонской области.

Сальдо поблагодарил президента России Владимира Путина за доверие и представление его кандидатуры, а также сотрудников избирательных комиссий Херсонской области за организацию выборов. Как заявил глава региона, все ветви власти Херсонской области сосредоточат усилия на выполнении программы социально-экономического развития до 2030 года. Он отметил, что у региона есть все необходимые для этого возможности.